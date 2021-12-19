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Литва готова отправить на Украину летальное оружие

Литва готова отправить на Украину летальное оружие Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 18:46
Литва готова отправить на Украину летальное оружие

Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине", - сказал министр в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте LRT.

Министр обороны не уточнил, какое вооружение Литва передаст Украине.

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