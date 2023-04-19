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Литва готова экспортировать 1 млн тонн украинского зерна по железной дороге

Литва готова экспортировать 1 млн тонн украинского зерна по железной дороге Литва готова вывезти из Украины 1 млн тонн зерна по железной дороге.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 01:47
Литва готова экспортировать 1 млн тонн украинского зерна по железной дороге

Литва готова вывезти из Украины 1 млн тонн зерна по железной дороге.

Как передает Report, об этом заявила министр экономики и инноваций прибалтийской страны Аушрине Армонайте.

После встречи с министром экономического развития и технологий Польши Вальдемаром Будой министр сообщила, что зерно будет вывезено через Польшу и затем попадет на мировой рынок через Клайпедский морской порт.

"Литва готова предоставить Украине свою помощь в организации экспорта зерна за пределы Евросоюза. Наша транспортная инфраструктура позволяет обеспечить перевозку 1 млн тонн зерна", — уточнила министр.

Отмечается, что проблемой при транспортировке зерна может стать разница в ширине колеи. На Украине и в Литве она широкая, а в Польше — узкая.

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Версия на азербайджанском языке Litva 1 milyon ton Ukrayna taxılını dəmir yolu ilə ixrac etməyə hazırdır

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