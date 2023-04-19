Литва готова экспортировать 1 млн тонн украинского зерна по железной дороге

Литва готова вывезти из Украины 1 млн тонн зерна по железной дороге.

Литва готова вывезти из Украины 1 млн тонн зерна по железной дороге.

Как передает Report , об этом заявила министр экономики и инноваций прибалтийской страны Аушрине Армонайте.

После встречи с министром экономического развития и технологий Польши Вальдемаром Будой министр сообщила, что зерно будет вывезено через Польшу и затем попадет на мировой рынок через Клайпедский морской порт.

"Литва готова предоставить Украине свою помощь в организации экспорта зерна за пределы Евросоюза. Наша транспортная инфраструктура позволяет обеспечить перевозку 1 млн тонн зерна", — уточнила министр.

Отмечается, что проблемой при транспортировке зерна может стать разница в ширине колеи. На Украине и в Литве она широкая, а в Польше — узкая.