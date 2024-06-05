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Литва до 2030 года затратит на гражданскую оборону 285 млн евро

Литва до 2030 года затратит на гражданскую оборону 285 млн евро Запланированное Литвой развитие системы гражданской обороны потребует до 2030 года затрат в размере 285 млн евро.
Другие страны
5 июня 2024 г. 16:30
Литва до 2030 года затратит на гражданскую оборону 285 млн евро

Запланированное Литвой развитие системы гражданской обороны потребует до 2030 года затрат в размере 285 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие принципиальные цифры финансирования утвердило на своем заседании правительство балтийской республики.

"Общая сумма затрат на мероприятия по укреплению безопасности гражданского населения составит 285 млн евро, в том числе 103 млн евро составят средства Евросоюза", - говорится в постановлении кабмина.

Таким образом, на каждого жителя страны, население которой составляет 2,889 млн человек, на гражданскую оборону за этот период придется около 100 евро. До 2030 года намечено построить 1,9 тыс. убежищ. В настоящее время насчитывается 4,2 тыс. таких пунктов. В них могли бы укрыться около 1 млн человек, или 38% населения.

Правительство поставило перед властями на местах задачу обеспечить укрытие в городах для 60% жителей, в сельской местности - для 40%. Предстоит также разработать интегрированную систему оповещения об опасности.

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