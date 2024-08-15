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Литва до 2027 года вложит 100 млн евро в инфраструктуру пешеходных и велодорожек

Литва до 2027 года вложит 100 млн евро в инфраструктуру пешеходных и велодорожек Литва в течение нескольких лет вложит 100 млн евро в развитие сети пешеходных и велосипедных дорожек.
Другие страны
15 августа 2024 г. 20:46
Литва до 2027 года вложит 100 млн евро в инфраструктуру пешеходных и велодорожек

Литва в течение нескольких лет вложит 100 млн евро в развитие сети пешеходных и велосипедных дорожек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире национального радио LRT сообщил исполняющий обязанности президента ассоциации местных самоуправлений Аудрюс Клишонис.

"Министерством сообщений и транспорта принято решение направить на развитие инфраструктуры пешеходных и велосипедных дорожек до 2027 года 100 млн евро из выделенных европейских средств", - сказал представитель ассоциации.

"Исторически это самые большие вложения в данную сеть, результат которых жители сразу почувствуют", - отметил Клишонис.

Сеть велосипедных дорожек в Литве насчитывает около 3 тыс. км. К 2035 году ее планируется увеличить до 5 тыс. км.

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