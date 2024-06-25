Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи

Сейм (парламент) Литвы денонсировал договор с Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. На пленарном заседании за это проголосовали 93 депутата, 5 воздержались, голосовавших против не было.

Сейм (парламент) Литвы денонсировал договор с Российской Федерацией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. На пленарном заседании за это проголосовали 93 депутата, 5 воздержались, голосовавших против не было.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр юстиции Эвелина Добровольска.

Причинами для принятия данного решения стали "изменение геополитической ситуации и проводимая Россией агрессивная политика". Такая мера будет содействовать сокращению до минимума правовых контактов с этой страной.

Россия и Литва подписали договор в 1992 году и продлевали его каждые пять лет. Он был призван в равной степени защищать личные и имущественные права российских и литовских граждан и оказывать правовое сотрудничество при возникновении спорных ситуаций.

Ранее Эстония и Латвия также денонсировали подобные договоры с РФ.