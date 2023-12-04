Литва через Европейский банк развития направит в помощь Украине 1 млн евро

Литва через учрежденный Европейским банком развития фонд солидарности выделит Украине помощь в размере 1 млн евро.

Литва через учрежденный Европейским банком развития фонд солидарности выделит Украине помощь в размере 1 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам министр финансов балтийской республики Гинтаре Скайсте.

"В настоящее время Украина нуждается в помощи не только на фронтах войны, но и в социальной сфере, куда направляются выделенные нами средства в размере 1 млн евро", - сказала она.

Как утверждала министр, фонд, в который поступят деньги Литвы, больше всего внимания уделяет восстановлению инфраструктуры системы здравоохранения и жилого сектора.

Вильнюс, по словам Скайсте, смотрит на свой взнос через призму широкой стратегии поддержки Украины.

"Используя различные финансовые инструменты, Литва направила в помощь Украине сумму, эквивалентную 1,9% своего валового внутреннего продукта. Это один из самых высоких показателей среди стран, оказывающих помощь Украине", - заявила глава Минфина.