Литва будет предоставлять Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь вплоть до победы

Литва будет предоставлять Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь до победы в войне, развязанной Российской Федерацией.

Литва будет предоставлять Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь до победы в войне, развязанной Российской Федерацией.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

"Сегодня Литва поддерживает Украину всеми своими возможностями: предоставляет и будет предоставлять военную, гуманитарную и финансовую помощь аж до победы", – сказал в своем выступлении с трибуны Верховной Рады Украины во время пленарного заседания в четверг.

Он подчеркнул, что от начала полномасштабного вторжения России всю Литву объединило большое желание помочь Украине, при этом общие усилия прилагают не только органы власти, но и простые литовцы, представители бизнеса и неправительственных организаций.

"Литва поможет Украине одержать победу в этой войне. Мы хорошо осознаем угрозу, которую представляют имперские амбиции России для безопасности всего региона. Исторический опыт учит, что московского тирана нужно вовремя останавливать. Мы не можем позволить себе повторять старые ошибки", – отметил президент Литовской Республики.

Науседа заверил, что Литва продолжит работать с партнерами и союзниками, чтобы сохранить западную сосредоточенность, обеспечить долгосрочную поддержку Украине и ограничить возможность России продолжать эту войну.