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Литва будет добиваться включения "Росатома" в следующие санкционные пакеты

Литва будет добиваться включения "Росатома" в следующие санкционные пакеты Литва не удовлетворена положениями 10-го антироссийского санкционного пакета и продолжит добиваться включения госкорпорации "Росатом" и ее руководителей в последующие списки ограничений.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 19:16
Литва будет добиваться включения Росатома в следующие санкционные пакеты

Литва не удовлетворена положениями 10-го антироссийского санкционного пакета и продолжит добиваться включения госкорпорации "Росатом" и ее руководителей в последующие списки ограничений.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом заявил президент республики Гитанас Науседа.

"Из-за вполне конкретных действий отдельных стран пока не удалось сделать это. Будем биться дальше, будут и одиннадцатый, и двенадцатый пакеты. Мы будем биться, не успокоимся. Будем нарушителями общественного порядка в Евросоюзе, но мы обязаны это сделать, потому что никто за нас этого не сделает", - отметил он.

Науседа добавил, что "не особо счастлив" из-за введения 10-го пакета европейских санкций против России, поскольку он получился "компромиссным", как и предыдущие девять.

Евросоюз (ЕС) в минувшую субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После введения 10-го пакета под санкциями находятся 1 473 физлица и 205 организаций.

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