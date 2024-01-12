Литовские военные требуют от властей обеспечить армию танками

Танковой техники в настоящее время в армии Литвы нет, но существуют планы формирования и развертывания в вооруженных силах дивизии, в составе которой был бы танковый батальон.

Тяжелая бронетехника, в том числе танки, должны быть на вооружении армии Литвы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в выступлении перед общественностью командующий вооруженным силами генерал Вальдемарас Рупшис.

"Мы доводим до политического руководства, что нам необходимы военные средства для проведения контратак и захвата тех или иных объектов. Речь идет о механизированных и танковых подразделениях, которые Литве нужны обязательно", - сказал он.

Как отметил командующий, в определенных кругах пытаются на первое место выдвинуть тот или иной вид вооружения. Он считает этот поход ошибочным.

"Мы сегодня слышим разговоры: танки или дроны, дроны или артиллерия. Это странные разговоры, - подчеркнул генерал. - Не может быть то или другое, необходимо все".

Танковой техники в настоящее время в армии Литвы нет, но существуют планы формирования и развертывания в вооруженных силах дивизии, в составе которой был бы танковый батальон.