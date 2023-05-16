Лишь треть стран - членов НАТО потратит на оборону не менее 2% ВВП в 2023 году

Только треть государств - членов Североатлантического альянса потратят не менее 2% ВВП на оборону в 2023 году.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные мюнхенского института экономических исследований Ifo.
По его информации, лишь 11 из 30 стран НАТО выполнят обещание увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Первое место по военным расходам в отношении собственного ВВП занимает Польша - она тратит 4,3% ВВП. За ней следуют Соединенные Штаты (3,3%) и Греция (3,1%). Цель в 2%, как отметили в институте, выполняется в основном странами, соседними с Россией, причем несколько государств значительно увеличили свои военные расходы после начала войны в Украине. Так, более 2% собственного ВВП на оборону потратят Эстония, Литва, Финляндия, Венгрия, Румыния, Великобритания и Латвия. Словакия выделит на военные расходы ровно 2% от ВВП.
Последнюю строчку в списке расходов на оборону занимает Люксембург - лишь 0,7% от ВВП. В абсолютных цифрах самое большое отставание от целевого показателя у Германии. В 2023 году правительство ФРГ потратит на оборону €64 млрд. Это будет 1,6% от ВВП и на €17 млрд меньше целевого показателя в 2%. "Это самый большой дефицит среди всех стран", - прокомментировал один из авторов исследования Флориан Дорн. Ни в одной другой стране, по его словам, нет такого огромного разрыва в $1 млрд между обещаниями и фактическими расходами.