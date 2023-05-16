Лишь треть стран - членов НАТО потратит на оборону не менее 2% ВВП в 2023 году

Лишь треть стран - членов НАТО потратит на оборону не менее 2% ВВП в 2023 году

Только треть государств - членов Североатлантического альянса потратят не менее 2% ВВП на оборону в 2023 году.

https://static.report.az/photo/c899e720-1eb0-3e9d-985d-461a52e839b4.jpg https://static.report.az/photo/c899e720-1eb0-3e9d-985d-461a52e839b4.jpg