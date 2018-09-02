Линтон Кросби хочет подорвать план Мэй по Brexit

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Австралийский политический стратег Линтон Кросби, отвечавший за политическую стратегию кампании британской Консервативной партии на парламентских выборах 2017 года, планирует подорвать план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Times.

Отмечается, что Кросби поручил своим союзникам сотрудничать с радикально настроенными членами Палаты общин, чтобы вместе провести национальную кампанию против плана Мэй по Brexit. По мнению Кросби, стратегия Мэй предает тех, кто поддерживает Brexit, а также может навредить Консервативной партии на следующих выборах.

По данным газеты, Кросби намерен сделать так, чтобы должность премьер-министра Соединенного Королевства занял экс-глава британского МИД Борис Джонсон.