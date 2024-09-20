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Убит один из членов руководства "Хезболлах" в районе Дахия

Убит один из членов руководства "Хезболлах" в районе Дахия Один из членов руководства партии "Хезболлах" убит в результате ударов израильских ВВС по южному пригороду столицы Дахия.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 17:32
Убит один из членов руководства Хезболлах в районе Дахия

Один из членов руководства партии "Хезболлах" убит в результате ударов израильских ВВС по южному пригороду столицы Дахия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что целью израильской атаки в районе Дахии в Бейруте был высокопоставленный член "Хезболлах".

По данным СМИ, удар нанесен по жилому дому, где шла встреча представителей ливанского движения и палестинских чиновников.

Между тем, Ливанское национальное агентство новостей сообщает, что в результате атак погибли пятеро несовершеннолетних.

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Версия на азербайджанском языке “Hizbullah” rəhbərlərindən biri öldürülüb

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