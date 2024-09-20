Убит один из членов руководства "Хезболлах" в районе Дахия

Один из членов руководства партии "Хезболлах" убит в результате ударов израильских ВВС по южному пригороду столицы Дахия.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что целью израильской атаки в районе Дахии в Бейруте был высокопоставленный член "Хезболлах".
По данным СМИ, удар нанесен по жилому дому, где шла встреча представителей ливанского движения и палестинских чиновников.
Между тем, Ливанское национальное агентство новостей сообщает, что в результате атак погибли пятеро несовершеннолетних.