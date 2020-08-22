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Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны
Другие страны
22 августа 2020 г. 21:31
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, между двумя странами существуют разногласия по вопросу конфискации имущества рода Лихтенштейн, прежде всего в Моравии, на основании декретов Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима Германии. По оценке княжества, действия бывшей Чехословакии были необоснованными, поскольку декреты должны были распространяться на граждан Германии, а не Лихтенштейна.

Речь идет об оспаривании суверенитета Чехии над более чем двумя тысячами квадратных километров территории, что превышает нынешнюю территорию княжества в десять раз. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, внесенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

"Для нас незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешенным вопросом. Конфискация без компенсации неприемлема", — заявила изданию глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек огласил предварительную позицию страны, отметив, что дело не должно слушаться в ЕСПЧ, так как суд не рассматривает вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека.

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