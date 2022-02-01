Лихорадка Ласса унесла жизни 32 жителей Нигерии

Лихорадка Ласса в Нигерии с третьего января текущего года унесла жизни 32 человек.

Лихорадка Ласса в Нигерии с третьего января текущего года унесла жизни 32 человек.

Как передает Report со ссылкой на Нигерийский центр контроля за болезнями (NCDC), за последние два дня зафиксировано еще шесть летальных исходов от лихорадки.

В 11 штатах Нигерии, в том числе столице Абуджа, зарегистрировано 170 случаев заболевания.

В 2021 году в Нигерии было выявлено 674 случая заболевания опасной болезнью, 102 из которых завершились летальным исходом.

Впервые лихорадка Ласса была обнаружена в Нигерии в 1969 году в штате Борно на северо-востоке стране.

Из-за нее правительство Нигерии в прошлом году объявило режим ЧП.

Лихорадка Ласса передается через контакты с фекалиями крыс и мышей. Это опасное заболевание имеет способность передаваться от человека человеку и может приводить к летальным исходам.

Власти страны призвали население соблюдать меры предосторожности, следовать нормам гигиены и избегать контактов с грызунами.