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    Лига арабских государств созывает экстренное заседание по Палестине 3 апреля

    Речь пойдет о ситуации в секторе Газа

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Лига арабских государств (ЛАГ) созывает 3 апреля экстренное заседание по ситуацию в секторе Газа на уровне постоянных представителей.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье помощник генерального секретаря панарабской организации по делам Палестины Саид Абу Али в интервью газете Ad Dustour.

    С запросом о проведении экстренной встречи обратилась Палестина. Ее поддержали Египет, Кувейт и Иордания.

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