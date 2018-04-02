Лига арабских государств созывает экстренное заседание по Палестине 3 апреля

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Лига арабских государств (ЛАГ) созывает 3 апреля экстренное заседание по ситуацию в секторе Газа на уровне постоянных представителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье помощник генерального секретаря панарабской организации по делам Палестины Саид Абу Али в интервью газете Ad Dustour.

С запросом о проведении экстренной встречи обратилась Палестина. Ее поддержали Египет, Кувейт и Иордания.