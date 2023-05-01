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Лидеры Японии, США и Южной Кореи планируют провести встречу в Хиросиме

Лидеры Японии, США и Южной Кореи планируют провести встречу в Хиросиме Во время предстоящего во второй половине мая саммита Группы семи (G7) в Хиросиме премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует провести трехстороннюю с президентом США Джо Байденом и южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем
Другие страны
1 мая 2023 г. 14:10
Лидеры Японии, США и Южной Кореи планируют провести встречу в Хиросиме

Во время предстоящего во второй половине мая саммита Группы семи (G7) в Хиросиме премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует провести трехстороннюю с президентом США Джо Байденом и южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Jiji.

В рамках встречи планируется обсуждение трехстороннего сотрудничества, а также региональных проблем, включая ракетно-ядерную программу КНДР и ситуацию вокруг Тайваня.

Последний раз лидеры трех стран встречались в таком формате в ноябре прошлого года в Камбодже.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya, ABŞ və Cənubi Koreya liderləri Xirosimada görüşməyi planlaşdırırlar
Версия на английском языке Leaders of Japan, US and South Korea plan to meet in Hiroshima

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