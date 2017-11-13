Лидеры Японии, США и Австралии договорились об усилении давления на КНДР

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Лидеры Японии, США и Австралии пришли к согласию о необходимости усиления давления на КНДР в связи с продолжением этой страной развития ракетной и ядерной программ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая договоренность была достигнута по итогам встреч глав Японии, США и Австралии Синдзо Абэ, Дональда Трампа и Малколма Тернбулла в Маниле, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Японский премьер С. Абэ назвал решение проблемы КНДР "непосредственной задачей, которая стоит перед странами, разделяющими общие фундаментальные ценности и стратегические интересы".

Стороны также подтвердили, что будут тесно сотрудничать с целью усиления мер в отношении Пхеньяна, в частности за счет соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН.