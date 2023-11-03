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Лидеры Японии и Филиппин договорились начать переговоры по военному соглашению

Лидеры Японии и Филиппин договорились начать переговоры по военному соглашению Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере, в том числе в трехстороннем формате с США, и начать переговоры о соглашении, которое упростит размещение военных
Другие страны
3 ноября 2023 г. 20:34
Лидеры Японии и Филиппин договорились начать переговоры по военному соглашению

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере, в том числе в трехстороннем формате с США, и начать переговоры о соглашении, которое упростит размещение военных двух стран на территории друг друга для проведения учений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Было принято решение начать переговоры по соглашению о взаимном доступе, и мы договорились о дальнейшем укреплении трехстороннего сотрудничества", - привело агентство слова Кисиды.

"Мы осознаем преимущества такого соглашения как для нашей обороны и военного персонала, так и для поддержания мира и стабильности в нашем регионе", - сказал в свою очередь Маркос-младший.

Филиппины станут первой страной в Юго-Восточной Азии, с которой Япония заключит соглашение о взаимном доступе. Ранее такие же договоры японское правительство подписало с Великобританией и Австралией. Филиппины же имеют аналогичное соглашение с США, обеспечивающее правовую основу для постоянного присутствия американских военных в стране на ротационной основе, в основном для проведения учений.

Кроме того, по словам филиппинского президента, Япония решила предоставить Филиппинам 600 млн иен (около $4 млн) с целью обеспечить работу береговых радаров, используемых для наблюдения за морем. За день до визита Кисиды на Филиппины японское Минобороны сообщило о передаче Маниле радиолокационной системы воздушного наблюдения.

Местные эксперты обращают внимание, что стороны наращивают сотрудничество в условиях активизации Китая в регионе, в том числе в Юго-Восточном море, где отношения Пекина и Манилы осложняются претензиями на часть акватории. Так, 22 октября китайский сторожевик столкнулся с филиппинским кораблем, доставлявшим припасы в гарнизон на одном из стратегически важных островов. В этой зоне регулярно происходят инциденты такого рода. Район Южно-Китайского моря также является одним из самых загруженных морских путей в мире.

Во время визита японский премьер первым из глав японских правительств выступит с речью в филиппинском парламенте. После Манилы Кисида отправится с визитом в Малайзию, где в воскресенье встретится с премьером страны Анваром Ибрагимом.

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Версия на английском языке Japan, Philippine leaders agree to negotiate defense pact and boost ties

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