Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили реализацию проекта трансафганской железной дороги

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретились на полях проходящего в Астане Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и обсудили перспективы реализации проекта трансафганской железной дороги по маршрут

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретились на полях проходящего в Астане Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и обсудили перспективы реализации проекта трансафганской железной дороги по маршруту "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"В целях содействия мирному урегулированию и социально-экономическому развитию в Афганистане были предметно обсуждены перспективы реализации стратегического проекта строительства железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар", - говорится в сообщении.

Сообщается, что президент Узбекистана и премьер-министр Пакистана в ходе переговоров выступили за эффективное использование потенциала взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.