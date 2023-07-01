Лидеры Украины и Испании подписали декларацию по Совету Украина - НАТО

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом подписали совместную декларацию о поддержке Украины, ее европейской и евроатлантической интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом подписали совместную декларацию о поддержке Украины, ее европейской и евроатлантической интеграции.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление Зеленского по итогам встречи с испанским премьером.

Таким образом, Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО. В документе также указано, что Испания поддерживает создание Совета Украина - НАТО. Такой формат должен заменить Комиссию Украина - НАТО и предоставить Киеву более широкий спектр возможностей.

"Я благодарен за поддержку нашего движения в НАТО. Это теперь очевидный факт: чем шире в Европе НАТО, тем шире в Европе пространство мира, пространство защиты. Наше совместное заявление с господином премьер-министром в поддержку европейских, евроатлантических стремлений Украины четко утверждает, что безопасность для Европы – это наш общий приоритет", - рассказал Зеленский.

Таким образом, Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что будет одним из приоритетов ее председательства в ЕС. Кроме этого испанские партнеры Украины выразили готовность активно участвовать в восстановлении и реконструкции страны.

Испания задекларировала и поддержку движения Украины в НАТО.