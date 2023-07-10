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Лидеры Турции и Швеции проведут последнюю перед саммитом НАТО встречу

Лидеры Турции и Швеции проведут последнюю перед саммитом НАТО встречу Сегодня, в преддверии саммита НАТО пройдут переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
Другие страны
10 июля 2023 г. 02:48
Лидеры Турции и Швеции проведут последнюю перед саммитом НАТО встречу

Сегодня, в преддверии саммита НАТО пройдут переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча лидеров двух стран состоится в Вильнюсе. Ожидается, что Стокгольм предпримет последнюю попытку добиться хотя бы ограниченного прогресса по снятию вето Турции на прием Швеции в альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите в Вильнюсе Швеция не станет членом альянса. Он пояснил, что Турция не успеет ратифицировать заявку, даже если такое желание возникнет у Анкары.

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