Лидеры Турции и Швеции проведут последнюю перед саммитом НАТО встречу

Сегодня, в преддверии саммита НАТО пройдут переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Сегодня, в преддверии саммита НАТО пройдут переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча лидеров двух стран состоится в Вильнюсе. Ожидается, что Стокгольм предпримет последнюю попытку добиться хотя бы ограниченного прогресса по снятию вето Турции на прием Швеции в альянс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите в Вильнюсе Швеция не станет членом альянса. Он пояснил, что Турция не успеет ратифицировать заявку, даже если такое желание возникнет у Анкары.