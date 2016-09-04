Лидеры стран - участниц G20 открыли саммит в китайском Ханчжоу

Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Главы государств - членов Группы двадцати открыли 11-й саммит в восточном китайском городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян).

Как передает Report, КНР в качестве организатора саммита поставила в центр повестки дня координацию действий в сфере мировой торговли и инвестиций.

Лидеры G20 в этом году сконцентрируют свое внимание на вопросах инновационного роста, повышения эффективности механизмов управления глобальной экономикой и финансовой системой, стимулировании международной торговли и инвестиций, а также всеобъемлющем и взаимосвязанном развитии. Кроме того, будет обсуждено сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, продовольственной безопасности, инфраструктуры и других областях .

Ожидается, что в ходе саммита его участники сформулируют программу G20 по инновационному росту, а также разработают план имплементации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Кроме того, они затронут непрофильные темы: нестабильность в ряде регионов мира, международный терроризм, изменение климата и другие.

11-й саммит станет рекордным по количеству развивающихся стран, принимающих в нем участие. По приглашению Пекина, на него прибыли и лидеры Казахстана, Египта и Испании. В числе гостей также представители стран, председательствующих в настоящее время в различных международных организациях и форумах, в том числе Лаоса (председатель АСЕАН) и Чада (Африканский союз).

Саммит завершит свою работу 5 сентября. Ожидается, что после церемонии закрытия председатель КНР Си Цзиньпин встретится с журналистами и сообщит об основных итогах встречи "двадцатки".