Лидеры стран севера Европы сообщили, что оказали Украине военную помощь на 4,4 млрд евро

Объем военной помощи стран Северной Европы, предоставленной Украине с февраля 2022 года, составляет примерно €4,4 млрд.

Объем военной помощи стран Северной Европы, предоставленной Украине с февраля 2022 года, составляет примерно €4,4 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении президентов Финляндии и Украины, а также премьер-министров Дании, Исландии, Норвегии и Швеции после встречи в среду.

"Страны Северной Европы внесли солидный военный вклад в Украину, пожертвовав различные системы вооружений, в том числе дорогостоящие системы ПВО, основные боевые танки Leopard, боевые бронированные машины, а также артиллерийские системы и боеприпасы". Совокупная стоимость пакетов национальной военной помощи северных стран, предоставленных Украине с февраля 2022 года, составляет примерно €4,4 млрд. Эта военная поддержка продолжается, так как готовятся новые пакеты, постоянно учитывающие самые насущные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности", - отмечено в нем.

Помимо военной помощи все страны Северной Европы предоставили Украине финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку, которая уже превышает €1,5 млрд и будет расти.