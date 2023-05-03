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Лидеры стран севера Европы сообщили, что оказали Украине военную помощь на 4,4 млрд евро

Лидеры стран севера Европы сообщили, что оказали Украине военную помощь на 4,4 млрд евро Объем военной помощи стран Северной Европы, предоставленной Украине с февраля 2022 года, составляет примерно €4,4 млрд.
Другие страны
3 мая 2023 г. 20:47
Лидеры стран севера Европы сообщили, что оказали Украине военную помощь на 4,4 млрд евро

Объем военной помощи стран Северной Европы, предоставленной Украине с февраля 2022 года, составляет примерно €4,4 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении президентов Финляндии и Украины, а также премьер-министров Дании, Исландии, Норвегии и Швеции после встречи в среду.

"Страны Северной Европы внесли солидный военный вклад в Украину, пожертвовав различные системы вооружений, в том числе дорогостоящие системы ПВО, основные боевые танки Leopard, боевые бронированные машины, а также артиллерийские системы и боеприпасы". Совокупная стоимость пакетов национальной военной помощи северных стран, предоставленных Украине с февраля 2022 года, составляет примерно €4,4 млрд. Эта военная поддержка продолжается, так как готовятся новые пакеты, постоянно учитывающие самые насущные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности", - отмечено в нем.

Помимо военной помощи все страны Северной Европы предоставили Украине финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку, которая уже превышает €1,5 млрд и будет расти.

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