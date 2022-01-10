Лидеры стран ОДКБ на внеочередном онлайн-саммите обсудят ситуацию в Казахстане

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в понедельник внеочередную встречу в формате видеоконференции, чтобы обсудить развитие событий в Казахстане, где уже несколько дней идет антитеррористическая операция и разверну

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в понедельник внеочередную встречу в формате видеоконференции, чтобы обсудить развитие событий в Казахстане, где уже несколько дней идет антитеррористическая операция и развернуты Коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с инициативой провести экстренное заседание Совета коллективной безопасности организации выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Это предложение поддержал российский лидер Владимир Путин, и 9 января Армения как страна - председатель ОДКБ и организатор мероприятия объявила его дату.

"Онлайн-конференция глав стран ОДКБ запланирована в понедельник", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Позже эту информацию подтвердили в Кремле, добавив, что на встрече будут обсуждаться меры по нормализации ситуации в Казахстане.

В течение последних дней Путин провел серию телефонных разговоров с коллегами по ОДКБ. Он неоднократно обсуждал с Токаевым развитие событий в Казахстане и совместные действия в рамках мандата организации для борьбы с международным терроризмом. После в видеообращении к народу республики Токаев поблагодарил российского лидера и рассказал, что Путин "оперативно и по-товарищески тепло" отреагировал на обращение за помощью.

6 и 7 января Путин провел консультации и с другими коллегами по ОДКБ - президентом Киргизии Садыром Жапаровым, главой Беларуси Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и армянским премьером Николом Пашиняном. Лидеры единодушно подчеркнули, что важно не допустить проникновения в Казахстан бандформирований из-за рубежа.

5 января, когда начавшиеся 2 января в ряде населенных пунктов Казахстана акции протеста переросли в массовые беспорядки, сопровождавшиеся поджогами и штурмом зданий госведомств, Токаев обратился к главам стран ОДКБ с просьбой оказать помощь республике ввиду угрозы ее национальной безопасности и суверенитету, вызванной в том числе вмешательством извне. В тот же день прошли консультации руководителей стран - членов ОДКБ, и 6 января армянский премьер сообщил о решении направить Коллективные миротворческие силы организации в Казахстан (в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности). Для миротворцев организации эта операция стала первой - до этого их задействовали только в учениях.

9 января они завершили развертывание в Казахстане. Миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты в Алматы и прилегающих к городу районах. Как сообщил командующий Коллективными миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков, военнослужащие будут продолжать выполнение этих задач до полной стабилизации обстановки в стране. В российском Минобороны ранее пояснили, что миротворцы ОДКБ не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям правоохранительных органов и армейских подразделений Казахстана.

Токаев поблагодарил партнеров по организации и подчеркнул, что контингент прибыл в Казахстан "на краткосрочный период для реализации функций прикрытия и обеспечения".

Обстановку в Казахстане и действия миротворческого контингента обсудили 9 января в режиме видеоконференции представители Генштабов вооруженных сил стран ОДКБ, Центр кризисного реагирования организации переведен в круглосуточный режим работы, а оперативная группа ее Объединенного штаба направлена в Казахстан.

Как заявил в воскресенье замглавы Минобороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, деятельность миротворцев, взявших под свою охрану стратегические объекты, позволила высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и армии республики, которые были переброшены для проведения операции.

Уже 7 января власти республики сообщили, что конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах страны. Однако операция пока продолжается, идет зачистка отдельных очагов. В стране действует введенный на две недели режим ЧП, что предполагает ограничение свободы передвижения, запрет собраний и массовых мероприятий, а также комендантский час с 23:00 до 07:00. На въезде в крупные города выставлены блокпосты, на которых военные проверяют документы. Наблюдаются перебои с работой интернета. При этом страна постепенно возвращается к нормальной жизни, восстанавливается железнодорожное и авиасообщение, в том числе международное.

Отметим, что Токаев дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь без предупреждения и на поражение.

По последним данным, во время беспорядков были задержаны почти 6 тыс человек, среди которых много иностранцев, более 130 человек подозреваются в совершении особо тяжких преступлений. Точных данных о жертвах пока нет, однако известно, что среди погибших как минимум трое несовершеннолетних, еще более 2,2 тыс человек обратились за медицинской помощью.

10 января в Казахстане объявлено днем траура по погибшим в ходе этих событий.