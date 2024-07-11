Лидеры стран НАТО выделят Украине €40 млрд военной помощи в 2025 году

Лидеры стран - членов НАТО договорились на саммите в Вашингтоне предоставить €40 млрд военной помощи Украине в 2025 году.

Лидеры стран - членов НАТО договорились на саммите в Вашингтоне предоставить €40 млрд военной помощи Украине в 2025 году.

Как передает Report , об этом говорится в итоговой декларации встречи глав государств и правительств.

В нем отмечается, что страны НАТО подтверждают решимость поддержать Украину в создании сил, способных победить Россию сегодня и сдерживать ее в будущем.

"С этой целью мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности, чтобы Украина могла победить, принимая во внимание потребности Украины, наши соответствующие национальные бюджетные процедуры и двусторонние меры безопасности и соглашения, которые союзники заключили с Украиной", - говорится в нем.

В документе подчеркивается, что страны НАТО дважды в год будут отчитываться по процессу оказания Украине одобренной военной помощи.