​Лидеры стран НАТО приняли решение расширить помощь Украине

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Лидеры стран НАТО на саммите в Варшаве приняли решение расширить помощь Украине.

Как передает Report, oб этом заявил президент США Барак Обама на пресс-конференции по итогам совещания Североатлантического альянса.

"Мы будем наращивать помощь Украине", - сказал он, добавив, что это решение зафиксировано в документах варшавского саммита.

На встрече с президентом Украины Петром Порошенко, в которой также участвовали лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии, "мы подтвердили свою поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, но напомнили также о необходимости продолжения реформ" в этой стране, сказал Обама.

Встреча руководителей США и четырех ведущих стран ЕС с президентом Украины состоялась в Варшаве по завершении основных мероприятий саммита НАТО.