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    Лидеры стран G7 сделали совместную фотографию

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/  Прибывшие в Канаду на саммит G7 лидеры стран-членов организации сделали традиционное групповое фото. Как передает Report, об этом сообщает NBC. «Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры собрались для группового фото на саммите G7», — указывает телекомпания. 

    Отмечается, что центральное место на снимке занял принимающий у себя в стране саммит премьер Канады Джастин Трюдо. Ранее стало известно, что Трамп покинет саммит G7 в первой половине дня 9 июня — до его завершения.

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