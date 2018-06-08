Лидеры стран G7 сделали совместную фотографию

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Прибывшие в Канаду на саммит G7 лидеры стран-членов организации сделали традиционное групповое фото. Как передает Report, об этом сообщает NBC. «Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры собрались для группового фото на саммите G7», — указывает телекомпания.

Отмечается, что центральное место на снимке занял принимающий у себя в стране саммит премьер Канады Джастин Трюдо. Ранее стало известно, что Трамп покинет саммит G7 в первой половине дня 9 июня — до его завершения.