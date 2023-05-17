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G7 рассмотрит вопросы восстановления Украины

G7 рассмотрит вопросы восстановления Украины Лидеры стран Группы семи (G7) рассмотрят на саммите в Хиросиме вопросы восстановления Украины и оказания ей экономической и гуманитарной помощи.
Другие страны
17 мая 2023 г. 22:58
G7 рассмотрит вопросы восстановления Украины

Лидеры стран Группы семи (G7) рассмотрят на саммите в Хиросиме вопросы восстановления Украины и оказания ей экономической и гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Также будут обсуждаться реконструкция, экономическая и гуманитарная помощь Украине и то, как создать необходимые условия для того, чтобы прогресс на поле боя способствовал прогрессу за столом переговоров, если и когда Украина будет готова сделать это", - сказал советник американского лидера. Он выступил на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося на саммит Группы семи в Японии.

Саммит G7 пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

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