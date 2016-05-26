Лидеры стран G7 начинают встречу в районе Исэ-Сима японской префектуры Миэ

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Японии открывается саммит "большой семерки". Как передает Report, лидеры стран "большой семерки" начинают ежегодную встречу, которая на этот раз пройдет в районе Исэ-Сима японской префектуры Миэ, примерно в 300 километрах к юго-западу от Токио.

В саммите G7 под председательством премьера Японии Синдзо Абэ примут лидеры США Барак Обама, Франции Франсуа Олланд, Германии Ангела Меркель, Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Маттео Ренци и Канады Джастин Трюдо. На саммите, как ожидается, также будут главы Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В качестве гостей саммита G7 в Исэ-Сима приглашены премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук, премьер Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, премьер Бангладеш Шейх Хасина, премьер Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил и президент Чада Илрис Деби Итно.

Как заявил Абэ в преддверии саммита, главной темой дискуссий на встрече станут проблемы мировой экономики и усилия, направленные на то, чтобы добиться её поступательного развития.