Лидеры стран G7 и НАТО заявили о готовности поддержать Польшу в расследовании взрывов

Лидеры стран "Группы семи" (G7) и НАТО готовы оказать Польше всеобъемлющую поддержку в расследовании падения ракеты в селе на границе с Украиной.

Лидеры стран "Группы семи" (G7) и НАТО готовы оказать Польше всеобъемлющую поддержку в расследовании падения ракеты в селе на границе с Украиной.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам их встречи на острове Бали в связи с инцидентом.

"Мы предлагаем нашу полную поддержку и помощь в проводимом Польшей расследовании. Договорились находиться в тесном контакте, чтобы определить следующие шаги, которые необходимо предпринять в ходе расследования", - говорится в документе.

Напомним, что 15 ноября РФ провела массированный ракетный обстрел Украины с целью уничтожения критической инфраструктуры, после чего на территории села в 8 км от польско-украинской границы упал снаряд российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польши.

Отметим, что согласно Статье 5, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.