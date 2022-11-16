О нас

Лидеры стран G7 и НАТО заявили о готовности поддержать Польшу в расследовании взрывов

Лидеры стран G7 и НАТО заявили о готовности поддержать Польшу в расследовании взрывов Лидеры стран "Группы семи" (G7) и НАТО готовы оказать Польше всеобъемлющую поддержку в расследовании падения ракеты в селе на границе с Украиной.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 07:50
Лидеры стран G7 и НАТО заявили о готовности поддержать Польшу в расследовании взрывов

Лидеры стран "Группы семи" (G7) и НАТО готовы оказать Польше всеобъемлющую поддержку в расследовании падения ракеты в селе на границе с Украиной.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам их встречи на острове Бали в связи с инцидентом.

"Мы предлагаем нашу полную поддержку и помощь в проводимом Польшей расследовании. Договорились находиться в тесном контакте, чтобы определить следующие шаги, которые необходимо предпринять в ходе расследования", - говорится в документе.

Напомним, что 15 ноября РФ провела массированный ракетный обстрел Украины с целью уничтожения критической инфраструктуры, после чего на территории села в 8 км от польско-украинской границы упал снаряд российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польши.

Отметим, что согласно Статье 5, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Североатлантического союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “G7” və NATO ölkələrinin liderləri Polşadakı insidentlə bağlı birgə bəyanat yayıb

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi