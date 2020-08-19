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Лидеры стран ЕС проведут саммит по Беларуси

Лидеры стран ЕС проведут саммит по Беларуси Главы государств и правительств 27 стран ЕС на экстренном саммите в среду в формате видеоконференции обсудят ситуацию вокруг Беларуси и определят действия Евросоюза в отношении Минска.
Другие страны
19 августа 2020 г. 04:14
Лидеры стран ЕС проведут саммит по Беларуси

Главы государств и правительств 27 стран ЕС на экстренном саммите в среду в формате видеоконференции обсудят ситуацию вокруг Беларуси и определят действия Евросоюза в отношении Минска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инициатива проведения таких переговоров принадлежит Литве и Польше, которые начали просить о встрече сразу после президентских выборов 9 августа в Беларуси, где проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

Напомним, что 14 августа министры иностранных дел 27 стран ЕС провели внеплановую видеоконференцию, на которой приняли решение начать разработку черного списка представителей руководства Беларуси. Всем фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, их банковские активы в Евросоюзе подлежат заморозке.

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Версия на азербайджанском языке Aİ liderləri Belarusla bağlı təcili sammit keçirəcəklər

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