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Лидеры стран ЕС призвали ускорить поставки снарядов и ракет Украине

Лидеры стран ЕС призвали ускорить поставки снарядов и ракет Украине Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 19:58
Лидеры стран ЕС призвали ускорить поставки снарядов и ракет Украине

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговой декларации саммита.

"Евросовет также подчеркивает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, особенно с учетом обязательства предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов", - отмечается в заявлении.
Кроме того, Евросовет "призывает государства-члены изучить все варианты удовлетворения потребностей Украины и активизировать усилия в этом направлении, включая продолжение поставок запасов, перенаправление существующих заказов и размещение необходимых новых заказов, что будет способствовать увеличению производства европейской промышленности".

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