Лидеры стран ЕС призвали ускорить поставки снарядов и ракет Украине

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговой декларации саммита.

"Евросовет также подчеркивает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, особенно с учетом обязательства предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Евросовет "призывает государства-члены изучить все варианты удовлетворения потребностей Украины и активизировать усилия в этом направлении, включая продолжение поставок запасов, перенаправление существующих заказов и размещение необходимых новых заказов, что будет способствовать увеличению производства европейской промышленности".