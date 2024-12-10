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Лидеры стран ЕС обсудят ситуацию в Сирии на саммите 19 декабря

Лидеры стран ЕС обсудят ситуацию в Сирии на саммите 19 декабря Главы государств и правительств Евросоюза на последнем в этом году саммите 19 декабря обсудят ситуацию в Сирии после окончания правления Башара Асада.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 19:57

Главы государств и правительств Евросоюза на последнем в этом году саммите 19 декабря обсудят ситуацию в Сирии после окончания правления Башара Асада.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.

"Сирия станет темой предстоящего Евросовета 19 декабря", - написал он.

По словам Кошты, он находится в тесном контакте с лидерами на Ближнем Востоке по этому вопросу, чтобы оценить ситуацию.

"Уважение прав человека и защита меньшинств, а также территориальная целостность страны являются ключевыми для ЕС", - добавил он.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря повстанцы захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город.

Президент Сирии Башар Асад в тот же день покинул страну. Некоторое время его самолет невозможно было отследить через открытые источники, ряд СМИ не исключали вероятности крушения борта с сирийским лидером. Однако, позднее российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что он с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа 8 декабря в эфире телеканала TRT Haber заявил о формировании переходных органов власти.

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