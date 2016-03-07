Лидеры стран ЕС на саммите обсудят миграционный кризис с Турцией

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Лидеры стран-членов ЕС в понедельник проведут сразу два внеочередных саммита, обсудив с премьером Турции совместные действия по борьбе с миграционным кризисом, а затем – на саммите Евросоюза – общую миграционную стратегию, о первых проблесках которой заявил председатель Евросовета Дональд Туск, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Саммит ЕС – Турция, который будет предшествовать заседанию Евросовета (глав государств и правительств ЕС), станет второй встречей в подобном формате. Первые переговоры между премьером Турции Ахметом Давутоглу и его европейскими коллегами состоялись в конце ноября 2015 года. Тогда лидеры согласовали совместный план действий по борьбе с миграцией, в рамках которого Турция обязалась улучшить условия проживания сирийских беженцев на своей территории и бороться с притоком нелегалов в ЕС. Евросоюз, в свою очередь, обещал перечислить три миллиарда евро на прием в Турции беженцев, ускорить переговоры о вступлении Турции в ЕС и процесс отмены виз.