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Лидеры стран БРИКС соберутся на экстренную встречу по Газе

Лидеры стран БРИКС соберутся на экстренную встречу по Газе Лидеры стран БРИКС соберутся 21 ноября на экстренную встречу по Газе в формате видеоконференции.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 17:05
Лидеры стран БРИКС соберутся на экстренную встречу по Газе

Лидеры стран БРИКС соберутся 21 ноября на экстренную встречу по Газе в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента ЮАР.

"Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии и Китая - соберутся [под председательством ЮАР] на внеочередную встречу в виртуальном формате, пригласив лидеров [новых стран] БРИКС - Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении пресс-службы президента ЮАР.

Представители членов БРИКС и приглашенных государств "сделают заявления от лица своих стран насчет текущего гуманитарного кризиса в Газе завтра, 21 ноября". Во встрече примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш. Планируется, что участники мероприятия примут совместное заявление.

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Версия на английском языке BRICS leaders to gather for emergency meeting on Gaza

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