Лидеры стран Африки перед визитом в Киев и Москву прибыли в Польшу

Делегация стран Африки, сформированная для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, прибыла в Европу, где в четверг встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Делегация стран Африки, сформированная для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, прибыла в Европу, где в четверг встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте польского лидера.

Глава польского государства "встретится в Президентском дворце с президентами Союза Коморских островов, Замбии и ЮАР", указано в сообщении канцелярии.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта.

Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Позднее к этому списку добавился действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова.