Лидеры стран Африки меняют состав силовых структур для недопущения госпереворотов

Лидеры нескольких стран Африки после череды переворотов в государствах континента решили поменять высший состав силовых структур, чтобы не допустить подобных событий.

Лидеры нескольких стран Африки после череды переворотов в государствах континента решили поменять высший состав силовых структур, чтобы не допустить подобных событий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание со ссылкой на неназванных дипломатов и источники в службах безопасности, через несколько часов после военного переворота в Габоне 90-летний президент Камеруна Поль Бийя назначил нескольких советников по вопросам безопасности на высокие посты в министерство обороны. В свою очередь, президент Руанды Поль Кагаме отправил в отставку более 10 генералов и свыше 600 высокопоставленных офицеров. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало назначил двух новых руководителей службы безопасности, а 78-летний лидер Уганды Йовери Мусевени отправил в отставку начальника полиции генерала Кале Кайихуру, проходившего обучение в США, и еще 11 генералов. В Сьерра-Леоне в прошлом месяце были задержаны более 10 высокопоставленных военных и несколько полицейских, которых обвинили в попытке свержения лидера страны Джулиуса Маада Био.

Согласно модели политэкономических рисков Oxford Economics Africa, под угрозой оказались лидеры Экваториальной Гвинеи, Мавритании, Гамбии, Сьерра-Леоне и Центрально-Африканской Республики. "Угроза дальнейшего распространения переворотов маячит на заднем плане. В нашей модели мы рассматриваем перевороты и риски управления как повышенные в течение следующих 18 месяцев", - сообщил изданию аналитик Питер Скрибанте.

Издание указывает, что элиты многих африканских стран после долгих лет неэффективного управления, коррупции и нечестных выборов стали только богаче, а число бедных, наоборот, растет, что усиливает недовольство в обществе. Представители американского оборонного ведомства недовольны тем, что подготовленные США военные участвовали в ряде мятежей.