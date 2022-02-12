Лидеры США, стран Европы и НАТО удвоят дипломатические усилия по Украине

Лидеры Великобритании, США, Германии, Италии, Польши, Румынии, Франции, Европейской комиссии и НАТО договорились в ближайшие дни удвоить дипломатические усилия по теме урегулирования кризиса вокруг Украины.

Лидеры Великобритании, США, Германии, Италии, Польши, Румынии, Франции, Европейской комиссии и НАТО договорились в ближайшие дни удвоить дипломатические усилия по теме урегулирования кризиса вокруг Украины.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам его встречи в режиме онлайн с главами упомянутых стран и объединений.

"Лидеры согласилась с тем, что, если президент России Владимир Путин снизит напряженность, то есть еще один путь вперед, и они взяли на себя обязательство удвоить дипломатические усилия в ближайшие дни", - отмечается в коммюнике. При этом Джонсон утверждал, что "он опасается за безопасность Европы в нынешних условиях".

"Он подчеркнул необходимость, чтобы входящие в НАТО страны наглядно продемонстрировали наличие масштабного пакета экономических санкций, готовых к применению, если Россия примет опустошительное и разрушительное решение вторгнуться на Украину", - отмечается в заявлении. Он также призвал собеседников "работать сообща над оказанием экономической и оборонной помощи Украине", заметили на Даунинг-стрит. Москва последовательно и решительно отвергала утверждения о намерении якобы вторгнуться на Украину.