Лидеры США, Индии, Японии и Австралии проведут переговоры в видеоформате

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии в пятницу, 12 марта, проведут переговоры по видеосвязи

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии в пятницу, 12 марта, проведут переговоры по видеосвязи.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Утром 12 марта президент Джо Байден в виртуальном формате встретится со своими коллегами по "четверке" (формат Четырехстороннего диалога по безопасности) - с премьер-министром Японии (Ёсихидэ) Сугой, премьер-министром Индии (Нарендрой) Моди и с премьер-министром Австралии (Скоттом) Моррисоном", - сказала она.

"Четверка" (с момента своего образования) регулярно проводила встречи на рабочем уровне и на уровне глав МИД, (переговоры) в пятницу станут первой встречей на уровне лидеров (четырех стран)", - добавила Псаки. По ее словам, участники переговоров, как ожидается, обсудят "широкий спектр вопросов", в числе которых пандемия, экономическое сотрудничество и борьба с изменением климата.