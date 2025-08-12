Лидеры США и Южной Кореи проведут саммит в Вашингтоне 25 августа

О нас

12 августа 2025 г. 07:25
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён проведут 25 августа в Вашингтоне свой первый двусторонний саммит.

Как передает Report со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера, стороны обсудят вопросы безопасности, а также расширение сотрудничества в высокотехнологичных отраслях.

Пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон сообщила, что визит Ли Чжэ Мёна в США состоится с 24 по 26 августа. Это будет его первая поездка в Соединённые Штаты после вступления в должность в начале июня.

Ожидается, что на встрече лидеры затронут развитие стратегического альянса, а также промышленное взаимодействие в сферах полупроводников, аккумуляторов и судостроения в рамках торгового соглашения, подписанного ранее в августе.

Версия на азербайджанском языке ABŞ və Cənubi Koreya arasında avqustun 25-də Vaşinqtonda sammit keçiriləcək

