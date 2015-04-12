​Лидеры США и Кубы впервые за 50 лет провели переговоры

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро впервые за 50 лет провели незапланированную встречу, которая по праву считается исторической.

Как передает Report, Обама и Кастро обсудили отношения между двумя странами, а также договорились вести диалог при взаимном уважении.

Отмечается, что это первая встреча лидеров двух государств, не имевших дипломатических отношений с момента революции на Кубе в 1959 году.

Как заявил по итогам неожиданной беседы Обама, отношения между двумя США и Кубой развивались непросто, и после 50 лет политики, которая не сработала, «пришло время попробовать что-то новое». Американский президент признал, что между Вашингтоном и Гаваной существуют серьезные разногласия, и выразил уверенность, что обе стороны могут не соглашаться друг с другом, но будут делать это уважительно.

Кастро в свою очередь выразил согласие со словами Обамы, но подчеркнул, что «Гавана продолжит защищать идеи, которые народ получил через страдания и опасность». Куба продолжит процесс модернизации экономики, чтобы развивать социализм и добиваться справедливости для кубинского народа, заявил Рауль Кастро.

Также Кастро назвал Барака Обаму «честным человеком» и сообщил, что не видит его ответственности в блокаде Кубы. Кубинский лидер приветствовал решение Вашингтона вычеркнуть Остров свободы из списка стран — спонсоров терроризма.

Рауль Кастро, кубинской лидер: «Я в очередной раз подтверждаю президенту Обаме наше намерение участвовать в диалоге и работать над отношениями наших стран, как это принято в цивилизованном мире. Слова американского лидера об исключении Кубы из списка стран спонсоров терроризма являются позитивным шагом — наша страна вообще не должна была в нем оказаться».

Оба лидера сидели в креслах поблизости друг от друга, как это обычно происходит во время встреч в Белом доме.