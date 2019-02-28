Лидеры США и КНДР завершили переговоры в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в Ханое завершили переговоры в расширенном составе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Основная переговорная часть саммита длилась более двух часов, теперь лидеры двух государств примут участие в рабочем обеде.

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Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына тет-а-тет завершилась, начались переговоры в расширенном составе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча в формате один на один продлилась около 40 минут.

Перед этим Трамп и Ким Чен Ын вышли во внутренний дворик отеля Sofitel Legend Metropole, где проходят переговоры, и побеседовали с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

06:20***

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали второй день саммита, в настоящий момент проходит встреча тет-а-тет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, всего в четверг на переговоры отводится более пяти часов. Перед отъездом из Ханоя Трамп даст пресс-конференцию.