Лидеры США и Канады проведут переговоры Вашингтоне

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Вопросы безопасности, климата и торговли станут главными темами диалога лидеров США и Канады в ходе предстоящего 10 марта официального визита в Вашингтон премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщил представитель Белого дома, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я предполагаю, что вопрос безопасности будет важной составляющей предстоящего диалога: лидеры воспользуются возможностью, чтобы обсудить кампанию и взаимодействие (США и Канады) против "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), сотрудничество в рамках членства в НАТО и G-7. Предполагаю, они воспользуются возможностью, чтобы обсудить Украину и ее поддержку со стороны НАТО и союзников по ЕС", — сообщил журналистам во вторник член совета по национальной безопасности администрации США Марк Фаерштайн.

Представитель администрации подчеркнул, что предстоящий визит станет первым официальным визитом премьер-министра Канады в США за последние 19 лет. Переговоры руководителей двух стран состоятся в четверг, 10 марта. По информации Белого дома, по их завершении Обама и Трюдо проведут пресс-конференцию.