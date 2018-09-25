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    Лидеры США и Египта обсудили стратегическое партнерство и положение религиозных меньшинств

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в понедельник на полях Генассамблеи ООН стратегическое партнерство двух стран, а также затронули вопросы положения христианских религиозных меньшинств в Египте. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам встречи двух лидеров.

    "Оба лидера подчеркнули важность стратегического партнерства между США и Египтом. Президент Трамп подтвердил свою приверженность безопасности, стабильности и процветанию Египта. Лидеры обсудили значение свободы вероисповедания и прогресс во взаимодействии с последователями коптской [христианской] церкви в Египте. Президент Трамп также подчеркнул, что США продолжат тесно взаимодействовать с Египтом в решении региональных и международных вопросов", - отмечается в документе.

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