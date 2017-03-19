Лидеры США и Бразилии обсудили ситуацию в Венесуэле

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Мишел Темер затронули в состоявшемся в субботу телефонном разговоре в том числе тему острого внутриполитического кризиса в Венесуэле.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Она охарактеризовала беседу двух лидеров как "продолжительную и чрезвычайно плодотворную".

Глава вашингтонской администрации подчеркнул важность двусторонних отношений США и Бразилии, информировал Белый дом. При этом он назвал Бразилию "одним из ключевых партнеров" США "в Западном полушарии". Трамп и Темер "согласились работать вместе для продвижения экономического роста в Бразилии и Соединенных Штатах", заявил Белый дом.

Кроме того, по его свидетельству, президенты подтвердили "важность поощрения уважения к демократическим и гуманитарным правам в Венесуэле".

Политический кризис в Венесуэле последовал за победой оппозиции на парламентских выборах в декабре 2015 года. При участии международных посредников в конце октября 2016 года началось общение между представителями исполнительной власти в Каракасе и главной венесуэльской оппозиционной коалицией "Блок демократического единства" (БДЕ). На переговорах в ноябре стороны достигли ряда договоренностей, но после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.