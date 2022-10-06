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Лидеры Швеции и Турции обсудили исполнение меморандума по вступлению в НАТО

Лидеры Швеции и Турции обсудили исполнение меморандума по вступлению в НАТО И.о. премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом исполнение королевством меморандума, позволяющего Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО
Другие страны
6 октября 2022 г. 22:47
Лидеры Швеции и Турции обсудили исполнение меморандума по вступлению в НАТО

И.о. премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом исполнение королевством меморандума, позволяющего Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча состоялась в Праге на полях первого саммита "Европейского политического сообщества" (ЕПС) - новой политической платформы, созданной Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона с участием 44 стран.

М.Андерссон рассказала журналистам, что Швеция действует в соответствии с договоренностью, которая была достигнута в Мадриде.

Шведский лидер также отметила, что перед этой встречей беседовала с председателем Умеренной коалиционной партии Ульфом Кристерссоном, который, как ожидается, сменит ее на посту главы кабинета, и сейчас сообщила Р.Т. Эрдогану о том, как будет развиваться ситуация после смены правительства в королевстве.

Протоколы о приеме Швеции и Финляндии в НАТО были подписаны представителями стран альянса 5 июля этого года. Обращение на членство была одобрено 28 странами альянса.

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Версия на азербайджанском языке İsveç və Türkiyə liderləri NATO-ya üzvlüklə bağlı memorandumun icrasını müzakirə edib

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