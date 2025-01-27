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Лидеры северных стран на неформальном ужине в Копенгагене обсудили Гренландию

Лидеры северных стран на неформальном ужине в Копенгагене обсудили Гренландию Премьер-министр Дании Метте Фредериксен устроила ужин для глав правительств скандинавских стран.
Другие страны
27 января 2025 г. 05:11
Лидеры северных стран на неформальном ужине в Копенгагене обсудили Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен устроила ужин для глав правительств скандинавских стран.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TV2, мероприятие носило неформальный характер, а главными темами были заявления Трампа о Гренландии и новый миропорядок.

На ужин были приглашены премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александер Стубб.

"Я могу повторить послание королевства: Гренландия не продается, и мы хотим сохранить наше Содружество Дания, Гренландия и Фарерские острова до тех пор, пока Гренландия хочет этого, - сказала Метте Фредериксен в эфире телеканала TV2. - Я сделаю все возможное, чтобы иметь прочный союз с США".

Премьер также отметила, что ее правительство поддерживает контакты с новой администрацией в Вашингтоне и обсуждает с ней вопросы безопасности в Арктическом регионе. "Дания была хорошим союзником, мы являемся хорошим союзником и намерены оставаться таковыми и впредь", - добавила Фредериксен.

После ужина глава правительства Швеции Ульф Кристерссон в Х сообщил об обсуждавшихся вопросах: "Разговор за ужином в Копенгагене с близкими друзьями и союзниками из Дании, Норвегии и Финляндии о региональной безопасности, морской безопасности на Балтике, включая нынешний инцидент с кабелями, а также поддержке Украины".

В интервью телеканалу TV2 Фредериксен заявила, что в ближайшее время она намерена переговорить с руководителями других стран и посетить нескольких коллег.

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Версия на азербайджанском языке Şimal ölkələrinin liderləri Qrenlandiyanı müzakirə ediblər

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