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    ​Лидеры России, Украины, Германии и Франции обсудили возможность встречи в Минске 11 февраля

    Подготовительная работа к этой встрече пройдет в понедельник в Берлине

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры России, Франции, Германии и Украины могут провести встречу в среду для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

    Представитель немецкого канцлера Штеффен Зайберт пояснил, что такое решение было принято по итогам состоявшихся в воскресенье телефонных консультаций руководителей четырех стран.

    По его словам, подготовительная работа к этой встрече пройдет в понедельник в Берлине.

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