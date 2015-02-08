​Лидеры России, Украины, Германии и Франции обсудили возможность встречи в Минске 11 февраля

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры России, Франции, Германии и Украины могут провести встречу в среду для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Представитель немецкого канцлера Штеффен Зайберт пояснил, что такое решение было принято по итогам состоявшихся в воскресенье телефонных консультаций руководителей четырех стран.

По его словам, подготовительная работа к этой встрече пройдет в понедельник в Берлине.