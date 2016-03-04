Лидеры России, Франции, ФРГ и Британии обсудят перемирие в Сирии

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Лидеры РФ, Франции, ФРГ и Великобритании проведут в пятницу конференц-колл, основной темой которого станет соблюдение перемирия в Сирии, установленного 27 февраля, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

Переговоры Владимира Путина, Ангелы Меркель, Дэвида Кэмерона и Франсуа Олланда пройдут за несколько дней до запланированных на 9 марта долгожданных межсирийских переговоров в Женеве.

Как заявил накануне спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, за шесть дней действия режима прекращения огня уровень насилия в Сирии значительно снизился, в целом он сохраняется в стране, однако, в ряде районов происходят нарушения режима прекращения огня. Опрошенные РИА Новости эксперты не исключают, что лидеры четырех стран постараются уточнить, кого считать террористом в Сирии.