Лидеры Quad запустят инициативу по контролю за морскими границами

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят Соединенные Штаты, Индия, Япония и Австралия, запустят на саммите в Токио инициативу по охране морских границ.

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят Соединенные Штаты, Индия, Япония и Австралия, запустят на саммите в Токио инициативу по охране морских границ.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома.

Инициатива получит название "Индо-Тихоокеанское партнерство в целях осведомленности о морской сфере".

"Это создаст более быструю, широкую и точную морскую картину деятельности в водах партнеров в режиме, близком к реальному времени. Эта общая операционная картина объединит три важнейших региона - острова Тихого океана, Юго-Восточную Азию и регион Индийского океана — в Индо-Тихоокеанский регион", - отмечается в заявлении Белого дома.

Отмечается, что партнеры по QUAD "немедленно" начнут консультации по этой инициативе с партнерами в регионе.

Quad был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года прошел первый саммит "четверки". В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате, а первый очный саммит Quad прошел в Вашингтоне в сентябре прошлого года.